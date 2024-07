Cori, l’ultimo saluto a Christian e Alice

CORI – Oggi è il giorno del lutto cittadino a Cori in segno di cordoglio per la morte di Alice Carconi e Christian Spirito, i due ragazzi di 14 e 17 anni morti in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi sulla provinciale Cori-Giulianello, un frontale in moto che non ha lasciato scampo neanche a Enzo Marchetti, 46enne di Sezze. Dopo le due fiaccolate con cui le comunità di Giulianello e Cori hanno voluto rendere omaggio al ricordo dei due giovani, oggi pomeriggio la città si fermerà alle 18.30 per la celebrazione dei funerali. Il sindaco De Lillis ha firmato il decreto che proclama il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta e serrande abbassate. Il Comune ha deciso di mettere a disposizione il centro sportivo di Stoza per raccogliere tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto ad Alice e Christian.