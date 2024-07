Incidente in mare a Sperlonga, feriti due ragazzi di 12 e 15 anni

SPERLONGA – Incidente in mare al largo della riviera d’Ulisse: due minorenni sono rimasti feriti ieri pomeriggio nel tratto antistante Sperlonga durante un’uscita in famiglia. Secondo le prime ricostruzioni i due fratelli di 12 e 15 anni si sarebbero fatti male durante un gioco in acqua, mentre il gommoncino su cui si trovavano veniva trainato da un’altra imbarcazione la corda che li univa si è spezzata e una delle due estremità ha colpito violentemente uno dei due ragazzini alla testa, mentre nella carambola che ne è seguita il fratello ha riportato una frattura a una gamba. Subito recuperati, i due sono stati trasportati dall’imbarcazione al porto di Sperlonga dove poi sono stati affidati alle cure del 118.