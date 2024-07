Maenza, lite per un’eredità, nonno afferra un’ascia e aggredisce la nipote

MAENZA – Una lite per l’eredità tra nipote e nonno è degenerata a Maenza dove un ottantenne residente a Roccagorga ha afferrato un’ascia cercando di colpire la parente di 40 anni Sono stati i vicini di fronte alle urla della donna a chiamare le forze dell’ordine secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti la donna vistasi in pericolo ha schivato i colpi poi ha disarmato il nonno rimanendo ferita. Una lite legata a questioni economiche tra i due. Per l’anziano è scattata la denuncia per lesioni personali e minacce aggravate