Doppio raid vandalico al Cimitero Comunale

CISTERNA – Vandali in azione al cimitero di Cisterna e per ben due notti consecutive. Lo ha segnalato il Comune, parlando di bagni pubblici imbrattati da ignoti arrivati ad accanirsi anche contro alcune pareti della struttura. L’episodio è avvenuto per due notti consecutive, tanto che l’opera di bonifica e ripulitura attuata dalla Cisterna Ambiente ieri mattina si è rivelata inutile. Si è ora disposto che si potrà accedere ai servizi igienici solo facendo richiesta alla guardiania del cimitero. Il sindaco Mantini si è detto indignato e costernato per l’accaduto: “Questi atti non solo ledono l’essere civile della nostra comunità ma offendono oltretutto la sacralità del luogo. Faccio appello a tutti i cittadini ad aiutarci a tutelare il decoro e dare segno di civiltà rispettando i luoghi identitari, storici e sacri della nostra città”.