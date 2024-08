Incendio doloso a Monte Sant’Angelo: “Atto criminale contro la natura, il paesaggio e la cultura”

TERRACINA – Ci sono voluti un canadair e un elicottero e molte ore di lavoro degli operatori della protezione civile e del vigili del fuoco per domare il rogo a Monte Sant’Angelo a Terracina, visibile dalle spiagge da migliaia di bagnanti. Le fiamme si sono pericolosamente avvicinate al tempio di Giove Anxur: “Un atto criminale contro la natura, il paesaggio, e la cultura”, ha commentato Il Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Lucio De Filippis. “L’incendio sul versante tra Piazza Palatina e monte Sant’Angelo con il Tempio di Giove Anxur a Terracina, avrà non solo pesanti conseguenze sulla biodiversità e sull’assetto idrogeologico del sito, ma colpisce uno dei tratti più spettacolari di tutto il tracciato dell’antica Via Appia, proclamata appena pochi giorni fa patrimonio mondiale dell’UNESCO. Un’offesa intollerabile – conclude – a cui tutti dobbiamo reagire”.