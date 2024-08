Latina, parte Fun’ n’ bus: trasporto gratuito notturno verso il lungomare pensato per i giovani

LATINA – Partirà sabato 10 agosto il servizio gratuito “Fun’ n’ bus”, organizzato dal Comune di Latina e dal gestore del trasporto pubblico locale Csc e pensato per i giovani. “L’idea – dichiara l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – è quella di rendere più sicuro il divertimento del sabato sera nei locali della costa pontina, salvaguardando l’incolumità dei tanti giovani”.

Il mezzo partirà alle ore 22 e alle ore 23.30 da piazzale Prampolini, nei pressi dello stadio comunale Domenico Francioni, per poi fermarsi lungo via del Lido, di fronte al centro commerciale Morbella. Seguiranno quattro fermate in via Lungomare: Capoportiere, via Casilina, zona parcheggio via Massaro e Foce verde piazzale dei Navigatori. Le corse di ritorno dal mare sono previste all’1 e alle 2.30 di notte.

“Si tratta di un autobus – conclude l’assessore – che accompagnerà gratuitamente, per tutti i sabati di agosto e per quelli della prima settimana di settembre, i ragazzi nei tradizionali luoghi del divertimento notturno sul mare e poi si preoccuperà di riportarli a casa. L’utilizzo di questo mezzo di trasporto diretto ai locali del litorale potrà costituire una valida alternativa all’uso dell’automobile ed è finalizzato alla prevenzione degli incidenti automobilistici derivanti dalla guida in stato di ebbrezza e dalla distrazione”.