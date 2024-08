Lenola, appicca un incendio e dà fuoco a 5 ettari di pineta: denunciato

LENOLA – Un piromane è stato denunciato dai carabinieri per un incendio boschivo doloso che ha mandato in fumo circa 5 ettari di pineta di pino marittimo a Lenola. Si tratta di un 66enne del posto individuati grazie alle indagini dei carabinieri. Dopo due incendi sospetti avvenuti a fine luglio. il 28 e il 29, in località Ambrifi, grazie all’uso di apparecchiature tecniche di videosorveglianza, è stata isolata l’immagine di un uomo intento a lanciare un ordigno incendiario.

Resta alta l’attenzione del comparto forestale – sottolinea il Comando provinciale dei carabinieri – verso un fenomeno che, al di là delle responsabilità umane, sta creando in questa stagione estiva grandi criticità anche per il perdurare di condizioni meteo-climatiche estremamente difficili a causa delle altissime temperature giornaliere».