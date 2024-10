Daniela Carfagna presenta Il mio “amico drago”, storia di dolore e di speranza

SABAUDIA – Racconta la sua storia di paziente con il tumore al seno, Daniela Carfagna che il 24 ottobre (alle 18), nella Sala Consiliare del Comune di Sabaudia presenterà: Il mio “amico drago” – quando il rosa ha tinto i miei sogni (Di Leandro Editore). La presentazione avviene non a caso nel mese della prevenzione Ottobre Rosa.

“Ho presentato tanti libri in questi anni, ma erano lavori di ricerca storica, si parlava di territorio Pontino, famiglie, Sabaudia, questa volta si parla di me, senza veli e senza inganni, a mani nude, senza filtri. Un libro con il quale vorrei donare speranza e coraggio, forza e positività a chi, chiusa in se stessa, sta lottando contro un nemico senza volto e senza nome”, dichiara l’autrice.

L’incontro sarà aperto dal sindaco Alberto Mosca, dal vicesindaco Giovanni Secci e dall’assessora Anna Maria Maracchioni. Interverranno la presidente della Lilt di Latina Niclletta D’Erme, la coordinatrice nazionale di Dragonboat Anna Maria De Cave, la presidente della Fidapa di Sabaudia Daniela Picciolo ed Ettorina Michelazzo.

“Un viaggio intimo e profondo nel cuore di una donna che ha affrontato una delle sfide più dure della vita: il carcinoma al seno. Il “drago” che Daniela combatte non è solo un nemico invisibile, ma anche il simbolo delle paure, dei dolori e dei cambiamenti che la malattia porta con sé”, si legge nelle note di copertina .

Un cammino di dolore affrontato anche grazie alla scrittura da cui “emerge con forza la speranza, la voglia di vivere e di lottare insieme alle sue compagne di viaggio: le “donne rosa”, unite dalla disciplina del Dragon Boat, una squadra di donne che hanno trovato nella pagaia e nella solidarietà la chiave per affrontare il futuro con coraggio”. Daniela Carfagna “non si limita a raccontare il dolore, ma ci invita a scoprire la forza che si cela dentro di noi”.

Le letture saranno a cura di Marilina Camuglia e Nietta Corradi.