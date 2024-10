“Parco del Circeo: tra sport e sostenibilità ambientale”, l’appuntamento

SABAUDIA – La rassegna culturale “Eventi all’Ombra del Parco” organizzata dalla casa editrice Lab DFG, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo presenta l’appuntamento conclusivo per lunedì 21 ottobre alle ore 9:00, con il convegno “Parco del Circeo: tra sport e sostenibilità ambientale” in cui verranno illustrati i dati statistici aggiornati sulla pratica sportiva da Fabio Pagliara autore del libro “SPORTCITY: la Repubblica del movimento”. La location sarà ancora una volta l’Auditorium del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, sito in via Carlo Alberto 188 a Sabaudia.

I relatori saranno: Emanuela Zappone (Commissario Nazionale del Circeo); Stefano Donati (Direttore Nazionale del Circeo); Marco Visconti (Consulente del Ministero dell’Ambiente per le Aree Protette); Alessandro Cochi (Staff Assessore all’Ambiente Turismo e Sport della Regione Lazio); Felice Capponi (Assessore allo Sport del Comune di San Felice Circeo); Andrea Chiarato (Assessore allo Sport del Comune di Latina); Massimo Mazzali (Assessore allo Sport del Comune di Sabaudia); Miriana Zannella (DS IO Giulio Cesare di Sabaudia); Fabio Pagliara (autore del libro SPORTCITY, la Repubblica in Movimento per Lab DFG). Presenzieranno anche gli studenti dell’istituto Onnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia per il progetto PCTO. La moderazione sarà a cura di Giovanni Di Giorgi, editore Lab DFG e del giornalista Fabio Benvenuti.

IL LIBRO SPORTCITY – Le città cominciano a trasformarsi, grazie a una idea di spazio pubblico nella quale la pratica sportiva all’aria aperta non è più accessoria, ma strategica: playground, aree fitness, ciclabili, attrezzature sportive, “disegnano” piazze, aree libere e spiagge, consegnando una visione nuova nella quale lo spazio sportivo è decisivo per il miglioramento della qualità della vita. Un manuale con le testimonianze, le best practices, dati statistici aggiornati sulla pratica sportiva, gli interventi realizzati e le strategie messe in campo dagli enti locali, l’ingresso dello sport in Costituzione e le potenzialità di una rivoluzione culturale, gli Sportcity Day e la loro capacità di catalizzare le energie positive, gli Sportcity influencer e le schede tecniche sull’evoluzione del concept Sportcity. Prefazione di Andrea Abodi. Contributi di Nicolò Di Tullio (Campione mondiale di surf lifesaving); Federico Pagliara (Manager Chicago Fire in MLS); Federico Pasquali (giornalista sportivo); Stefano Pellacani (Avvocato esperto di diritto sportivo); Federico Serra (direttore rivista Urbes).