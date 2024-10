Fuga di gas, chiusa la SS Monti Lepini tra borgo San Michele e Faiti

LATINA – E’ stata chiusa nella tarda mattinata di oggi la SS 156 dei Monti Lepini all’altezza dello stabilimento Haupt Pharma tra Borgo San Michele e Borgo Faiti. Secondo le prime informazioni il provvedimento è stato preso in emergenza per una fuga di gas da un cantiere stradale che si trova nei pressi di alcune abitazioni. Il problema sarebbe stato individuato e sono in corso le operazioni di riparazione.

Sul posto, in ausilio agli operai dell’Italgas ci sono i vigili del fuoco e per la viabilità è intervenuta la polizia locale. Non si hanno al momento altre informazioni. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Solo pochi giorni fa si era verificata una potente fuga di gas in un cantiere di Via Padre Sant’Agostino a Latina fuori dal liceo Grassi.