Terracina, proseguono i controlli contro l’abbandono dei rifiuti

TERRACINA – Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti. Prosegue la grande campagna di controllo e monitoraggio del territorio voluta dall’Assessore Casabona coadiuvato dalla Polizia Locale. Due persone sono state sanzionate negli ultimi giorni durante i controlli della Polizia Locale per verificare il corretto conferimento dei rifiuti e il rispetto del decoro urbano. I due cittadini avevano abbandonato in strada sacchi di spazzatura, oggetti e perfino mobilio vario. Il primo in zona centrale, il secondo in piazzale Donatori di Sangue. Ai due sanzionati gli agenti del Comandante Mauro Renzi sono arrivati in un caso grazie all’uso delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nell’altro invece con accertamenti sui rifiuti che hanno permesso di risalire al contravventore.

La Polizia Locale sta intensificando le attività per il contrasto all’abbandono dei rifiuti e per il decoro della Città, e i controlli proseguiranno nei prossimi giorni utilizzando insieme ai sistemi di videosorveglianza sia fissa che mobile anche i servizi con pattuglie dedicate tanto nelle zone centrali che in quelle periferiche.