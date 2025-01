Aprilia, arrestato un 47enne per maltrattamenti in famiglia

Arrestato ad Aprilia dai Carabinieri un 47enne per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta degli elementi emersi dopo la denuncia presentata dalla ex convivente lo scorso 29 ottobre 2024 dopo l’ennesimo episodio di violenza. La donna aveva subito numerose aggressioni fisiche in passato senza chiedere però aiuto. L’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Latina