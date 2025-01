Benacquista Latina vince su Chieti a due secondi dalla fine

LATINA – Successo che fa bene alla classifica e al morale quello conquistato al fotofinish dal Latina Basket che ha giocato in casa, sul campo di Ferentino. A 2 secondi dalla sirena finale Andrea Ambrosetti realizza la tripla dell’83-80, che decreterà poi il successo della Benacquista Assicurazioni Latina su Chieti. Un canestro che arriva grazie alla migliore azione di squadra di tutta la partita, come dirà Coach Martelossi in sala stampa. Una buona circolazione di palla, il tiro al momento giusto e la palla che centra la retina. Una vittoria preziosa per Latina, non soltanto per la classifica, ma anche per risollevare il morale della squadra in questo avvio del girone di ritorno.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 gennaio alle ore 20:45 al PalaMaggetti, dove i nerazzurri sfideranno a domicilio la capolista Liofilchem Roseto, in occasione della ventunesima giornata della regular season.

Felice coach Martellossi che dedica la “pesante vittoria” al commendatore Lucio Benacquista, ma riconosce che il “gioco è bloccato” soprattutto in partita.

Foto a cura di Marika Torcivia