Centenario, pronto lo Statuto della Fondazione “Latina 2032”

LATINA – È pronta una prima bozza dello statuto della Fondazione Latina 2032, istituita con la Legge sul Centenario della città di Latina. Si tratta di 22 articoli, con 13 obiettivi di mandato enunciati, e la sede fissata nel Palazzo comunale del capoluogo.

«È stata inviata a Comune e Provincia, che hanno aderito alla Fondazione, è stata inviata ai consiglieri provinciali che si accingono a valutarla per presentare eventuali proposte nel merito, ma non è stata inviata ai consiglieri comunali né di maggioranza né di opposizione», lamentano in una nota gli esponenti di Lbc, Pd, M5S e per Latina 2032 denunciando di essere “ancora una volta esautorati dal loro ruolo”.

«Auspichiamo – scrivono in una nota – che la bozza venga inviata quanto prima, almeno per conoscenza, a tutti i consiglieri, sia di opposizione che di maggioranza, affinché tutti possano esserne edotti e dunque possano contribuire a questo passaggio fondamentale e storico per la nostra città».