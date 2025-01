Latina, Lupi battezza il gruppo consiliare Noi Moderati

LATINA – Si è costituito a Latina il gruppo consiliare di Noi Moderati, con il passaggio al movimento guidato dall’onorevole Maurizio Lupi degli esponenti dell’Udc, il capogruppo Maurizio Galardo e i consiglieri comunali Nicola Catani e Emiliano Licata. Dopo l’incontro di ufficializzazione che si è tenuto lunedì al Circolo cittadino, il commissario regionale del partito on. le Marco Di Stefano e l’avv. Alessandro Paletta hanno annunciato la nomina di Angelo Conti a commissario del partito a Latina.

Conti, dirigente sportivo di lungo corso nel mondo del basket a livello nazionale, dal 2018 al 2021 è stato delegato Coni, e ha promosso negli ultimi anni eventi e convegni tra i quali “Agro Pontino Terra Nostra” e “Agrivoltaico: sinergia tra agricoltura ed energia rinnovabile”.

Ringraziando Marco Di Stefano e Marco Napoli, Conti ha dichiarato: “Dopo anni di civismo di cui vado orgoglioso, ho ritenuto di intraprendere un percorso politico all’interno di un partito nazionale. Il mio primo compito sarà creare sintonia tra tutte le componenti del partito e dedicarmi alla sicura crescita del gruppo a Latina, secondo la linea che stabilirà il nostro referente provinciale Alessandro Paletta nei confronti del quale nutro sincera amicizia, ma soprattutto stima politica.”.

Il Commissario provinciale avv. Alessandro Paletta ha commentato: “Sono molto contento della scelta di Angelo di venire ad impegnarsi nel Partito: siamo amici da tempo, apprezzo enormemente le sue doti di equilibrio e capacità di mediazione essenziali in politica. Il suo sarà un ruolo fondamentale di raccordo tra il gruppo consiliare, il direttivo comunale, i nostri elettori e i cittadini. L’esperienza e la realtà di Noi Moderati nella Città capoluogo fungerà da locomotiva per trainare il consolidamento e la diffusione del partito in tutta la provincia, in proiezione dell’imminente Congresso provinciale la cui rilevanza politica è evidente. A tutti coloro i quali oggi ci guardano con interesse dico di aderire ora e prima del Congresso, poichè Noi Moderati non è solo l’entusiasmo manifestato nella conferenza stampa con il Presidente Maurizio Lupi ma è una scelta politica razionale, ragionata nel presente e proiettata nell’imminente futuro”.