Cittadino condannato per abusi edilizi, il risarcimento ottenuto dal Comune di Sabaudia andrà ai servizi sociali

SABAUDIA – Il Comune di Sabaudia destinerà ai servizi sociali il risarcimento ottenuto a seguito della condanna penale per abusi edilizi emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Latina nei confronti di un cittadino. L’uomo, che aveva ristrutturato la sua abitazione senza alcun titolo edilizio, dovrà ora pagare 4.176 euro al Comune, che si è costituito parte civile nel procedimento. Metà della somma sarà destinata a coprire le spese processuali, mentre i restanti 2mila euro saranno utilizzati a favore delle famiglie di Sabaudia in difficoltà economica. ”Oltre a ribadire l’importanza del rispetto delle norme urbanistiche, la condanna ha un risvolto positivo per la Comunità”, sottolineano dal Comune