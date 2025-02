Criminalità minorile, controlli a tappeto: sequestrati a due ragazzi due chili di droga, un arresto e una denuncia

LATINA – Si è conclusa nella notte una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile: 142 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tra loro 29 minorenni.

Nel corso dell’operazione sono state tratti in arresto in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 60 maggiorenni e 13 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

A Latina le attività sono iniziate nello scorso weekend e sono stati impiegati i poliziotti della Squadra Mobile, dei Commissariati Distaccati di P.S. e della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I., questi ultimi specificatamente impiegati per il controllo dei locali e degli esercizi nelle zone della movida per il contrasto alla vendita di alcolici ai minorenni.

Nell’ambito dei servizi programmati su tutto il territorio della provincia sono stati controllati più di 300 soggetti, 100 dei quali minorenni e oltre 50 veicoli con elevazione di contravvenzioni al codice della strada.

Durante le attività gli agenti della Squadra Amministrativa hanno accertato la vendita di alcolici a minorenni da parte di un locale della zona della movida, in un caso la vendita ha riguardato soggetti minori di 14 anni e il titolare, oltre alle sanzioni amministrative previste, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

ma c’è stato anche un cospicuo sequestro di droga: lo scorso 20 febbraio due maggiorenni, uno tratto in arresto e l’altro denunciato in stato di libertà, sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina per un peso complessivo di più di 2 chili. Sequestrati quasi 2000 euro in denaro contante e nell’ambito di un’altra perquisizione personale, sono stati sequestrati 0.45 gr di cocaina.

Nell’attività di contrasto sono stati impiegati oltre 1000 poliziotti, interessate le province oltre che di Latina, di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L’aquila, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Teramo, Torino, Treviso, Verbano Cusio Ossola e Verona.

Gli agenti delle Squadre Mobili, dei Reparti Prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato hanno controllato, soprattutto in aree di spaccio e c.d. “movida”, circa 13.000 giovani, di cui 3000 minorenni.