Fondi, ispezioni dei NAS: riscontrate gravi violazioni igienico sanitarie in uno studio odontoiatrico

FONDI – I Carabinieri del NAS di Latina hanno rilevato gravi violazioni delle normative sanitarie presso uno studio medico odontoiatrico a Fondi. L’ispezione ha evidenziato disordine e sporcizia, la presenza di materiale non pertinente e dispositivi medici usati non correttamente smaltiti. I militari hanno anche rilevato l’inosservanza delle normative relative alla sterilizzazione dei dispositivi medici, fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei pazienti. Le irregolarità riscontrate sono state segnalate all’Autorità comunale competente, che ha disposto un’ordinanza di chiusura dell’attività dello studio. Il provvedimento resterà in vigore fino al completamento degli interventi necessari a sanare le carenze evidenziate durante l’ispezione.