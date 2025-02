Latina città virtuosa nel conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Consorzio ERP Italia che opera a livello nazionale per la gestione regolamentata di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e di RPA (Rifiuti di Pile e Accumulatori) e l’impegno quotidiano dei cittadini della provincia di Latina ha permesso, solo nel 2024, la raccolta di circa 465 tonnellate di RAEE. Lo fa sapere lo stesso Consorzio che lo scorso anno, nella provincia di Latina, ha contribuito alla raccolta di 189 tonnellate di frigoriferi, congelatori e condizionatori; 95 tonnellate di TV e monitor; 180 tonnellate di telefoni, smartphone, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici.

In totale per il 2024, i cittadini della provincia di Latina hanno contribuito al 23,3% della raccolta di RAEE del Consorzio ERP Italia della regione Lazio, rendendo Latina una delle province più virtuose nella regione. In particolare, ogni cittadino ha due modalità, oltre al conferimento diretto in isola ecologica, per riciclare correttamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La prima si chiama servizio di 1 contro 1, ovvero al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico, il cittadino ha il diritto di richiedere al rivenditore il ritiro della vecchia apparecchiatura equivalente di cui vuole disfarsi. Nella seconda, servizio di 1 contro 0, i cittadini, senza l’obbligo di acquistare una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, possono conferire i piccoli RAEE in loro possesso (lato lungo massimo 25cm) presso i punti vendita (con superficie maggiore di 400mq). Gli abitanti della provincia di Latina sono stati particolarmente virtuosi nel portare presso le isole ecologiche comunali 95 tonnellate di TV e Monitor e 174 tonnellate di telefoni, smartphone e apparecchiature di illuminazione.

“La collaborazione con la popolazione locale è fondamentale per potenziare le operazioni di raccolta anche di queste tipologie di rifiuti sul territorio. Infatti, realtà come la provincia di Latina sono da considerarsi un esempio per migliorare l’economia circolare di tutto il Sistema Paese.” ha dichiarato Alberto Canni Ferrari, Procuratore Speciale del Consorzio ERP Italia. “Vogliamo ringraziare i cittadini della provincia di Latina che, grazie al loro impegno quotidiano, hanno contribuito a ridurre il loro impatto ambientale sul territorio. Il Consorzio ERP Italia, si impegna continuamente per rendere la raccolta sempre più capillare e sensibilizzare in merito all’importanza di questa tematica con l’obiettivo di incrementare la raccolta di RAEE e pile portatili esauste.”