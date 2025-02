Sposa a 12 anni a Latina, interrogazione della parlamentare Ascari del Movimento Cinque Stelle

LATINA – La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha presentato un’interrogazione ai ministri Nordio, Piantedosi e Roccella riguardo al caso della 12enne che a Latina è stata fatta sposare con un ragazzino minorenne. “Una vicenda che si inserisce in un quadro di violenza sessuale, gravidanze interrotte, un matrimonio in stile rom e coinvolgimento della criminalità organizzata”, sottolinea la parlamentare che siede nelle commissioni Giustizia e Antimafia dopo quanto emerso da un’indagine condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Latina su un traffico di stupefacenti, che ha portato alla luce anche l’incredibile storia.

“Sono molte le preoccupazioni – aggiunge – circa la tutela dei minori e la prevenzione di fenomeni di violenza e sfruttamento, soprattutto nei confronti delle bambine. L’ordinamento italiano vieta espressamente il matrimonio dei minori di 16 anni, mentre la Convenzione di Istanbul obbliga gli Stati ad adottare misure adeguate per prevenire i matrimoni forzati e per proteggere le vittime.”

“Chiedo pertanto ai Ministri – continua Ascari – quali misure di tutela siano state adottate nei confronti della minore coinvolta e se sia stato attivato un percorso di protezione da parte dei servizi sociali. In aggiunta, vorrei sapere se risulti che la bambina abbia frequentato la scuola dell’obbligo e, nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, se il suo caso sia stato adeguatamente segnalato. Inoltre, desidero sapere se l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli) abbia segnalato alle autorità l’asportazione del feto, poiché a quell’età un rapporto sessuale è considerato per legge violenza.”

“Ritengo fondamentale verificare eventuali omissioni da parte delle autorità locali e rafforzare i controlli per prevenire il ripetersi di simili situazioni nel nostro Paese.”- conclude Ascari.