AIL per la scuola, giornata di sensibilizzazione con gli studenti dell’Istituto San Benedetto

Mercoledì 19 febbraio gli studenti della classe 4^A Tecnico chimico dell’Istituto San Benedetto supporteranno le attività di donazione del sangue che si terranno a Latina in sede Avis per iniziativa ideata, promossa e coordinata dall’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma).

Con l’obiettivo di sconfiggere le neoplasie del sangue, aiutando la ricerca onco-ematologica e migliorando la qualità della cura e dell’assistenza in tutti i centri ematologici, l’Associazione è attenta anche al mondo dell’educazione perché consapevole del ruolo della scuola nel contribuire a formare un orientamento di valori nei giovani quale elemento significativo della loro identità personale, ed ha collaborato con l’Istituto San Benedetto per promuovere iniziative concrete, occasioni e opportunità che facciano conoscere e vivere ai giovani l’esperienza del dono, della gratuità, della relazione d’aiuto e della condivisione.

Il progetto ha consentito agli studenti della classe 4^A Tecnico per le Biotecnologie Sanitarie di riflettere sul loro modo di vedere se stessi e la società in cui vivono nel percorso in divenire di cittadini e cittadine attivi/e con conseguente arricchimento del capitale sociale del nostro territorio. Data la peculiarità dell’associazione AIL nel supporto ai pazienti onco-ematologici, è stata posta molta attenzione alla sensibilizzazione degli studenti e delle studentesse alla donazione di sangue e di cellule staminali emopoietiche (“CSE”).

Nel contempo, vista la specificità della formazione tecnica degli allievi, si sono realizzati anche obiettivi formativi di notevole riguardo scientifico promuovendo la cultura scientifica e favorendo l’orientamento

alle professioni scientifiche/sanitarie; fornendo una corretta informazione in merito alle problematiche onco-ematologiche, della donazione di sangue, di CSE del midollo osseo e motivando ad un coinvolgimento

personale degli studenti e delle studentesse nei confronti della donazione.

Il dirigente scolastico Ugo Vitti ritiene che potenziare la cultura della solidarietà stimolando lo sviluppo di un atteggiamento solidale che si concretizzi in attività di volontariato, di cooperazione, di condivisione di

problemi ed emozioni rimanga una prerogativa della scuola ed è ben felice di affiancare gli allievi dell’Istituto nella giornata di donazione cittadina del 19 febbraio nella sede dell’Avis.