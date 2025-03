Caretta Caretta, a San Felice Circeo un incontro per conoscerle

SAN FELICE CIRCEO – L’Ente Parco Nazionale del Circeo, la Regione Lazio in collaborazione con TartaLazio, la Pro Loco di San Felice Circeo, la rete d’impresa Mare di Miti, con il Patrocinio del Comune di San Felice Circeo presentano: “Stanno arrivando!”, un incontro per scoprire le tartarughe e come comportarsi che si terrà martedì 8 aprile alle 16 presso la Porta del Parco in Piazza Lanzuisi, 1 nel Centro Storico S. Felice Circeo. L’ingresso è libero

“Negli ultimi anni, le tartarughe marine hanno iniziato a nidificare anche sulle nostre spiagge, un fenomeno straordinario probabilmente legato ai cambiamenti climatici. Durante questo incontro i biologi della rete ci racconteranno i risultati delle ricerche condotte finora e ci daranno suggerimenti pratici su come riconoscere un nido e come comportarsi in caso di avvistamento di una tartaruga o delle sue tracce – spiegano gli organizzatori – E’ fondamentale che tutti noi impariamo a comportarci correttamente per proteggere queste affascinanti creature”.

Per info: Pro Loco Circeo: 3299166914 / 0773547770 | info@prolococirceo.it