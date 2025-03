“E scomparsa Ayah, aiutateci”: a Latina l’appello della famiglia di una 26 enne siriana

LATINA – Una ragazza siriana di 26 anni, Ayah Kdir, è uscita da casa sabato pomeriggio intorno alle 15 e non ha più fatto ritorno. L’appello è stato lanciato sui social dai genitori dopo la denuncia formale di scomparsa presentata in Questura. Il telefono della giovane, che parla bene italiano perché da lungo tempo in Italia, risulta irraggiungibile.

L’ultima volta che è uscita da casa era diretta alla Casa di Riposo San Francesco di Latina ed era a piedi. L’unica ad aver segnalato di averla incontrata è stata una ragazza che l’avrebbe vista acquistare un biglietto dell’autobus.

Anya è alta 1,64 cm, ha corporatura media e porta il velo. Al momento della scomparsa aveva scarpe da ginnastica bianche e una borsa nera.