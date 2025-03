Proseguono i lavori di ripristino dei muretti sulla S.P. Accesso a Roccasecca dei Volsci.

Continuano gli interventi di manutenzione stradale sulla Strada Provinciale Accesso a Roccasecca dei Volsci dove la Provincia di Latina in particolare sta lavorando sul ripristino dei muretti di ritenuta in diversi tratti del percorso. Gli interventi interessano più punti della strada, precisamente al Km 4+150, 5+100, 5+200, 5+500, 5+600, 6+000 e 7+300 e mirano a garantire la sicurezza degli automobilisti.

A sottolineare l’importanza dell’opera è il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, che ha dichiarato:

“La sicurezza stradale è una priorità per la nostra Amministrazione. Questo intervento sulla S.P. Accesso a Roccasecca dei Volsci rientra nel più ampio piano di manutenzione e riqualificazione della rete viaria provinciale. L’obiettivo è quello di garantire infrastrutture più sicure e funzionali, riducendo i disagi per i cittadini e migliorando la percorribilità delle strade, soprattutto in aree collinari e soggette a deterioramento nel tempo. Proseguiremo con determinazione su questa linea, ascoltando le esigenze del territorio e intervenendo laddove necessario.”

I lavori proseguiranno a tratti saltuari, con possibili brevi interruzioni della viabilità per consentire agli operai di operare in sicurezza. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a percorrere la strada con cautela.