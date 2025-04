A Borgo Hermada la 51^ edizione della Pedagnalonga

Domenica 27 aprile 2025 torna la Pedagnalonga, storica manifestazione che da oltre cinquant’anni unisce sport, enogastronomia e passione per il territorio. L’evento, organizzato dall’Associazione Pedagnalonga con il patrocinio del Comune di Terracina e il contributo di numerose realtà locali, si conferma anche quest’anno come un appuntamento inclusivo e aperto a tutti. L’evento permette infatti la partecipazione di bambini, famiglie, podisti amatori e atleti specializzati nella mezza maratona. Il Programma della 51^ edizione della Pedagnalonga prevede una passeggiata enogastronomica non competitiva e la mezza maratona competitiva di 21 km, valida come quinta tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera.

La Pedagnalonga non è una semplice passeggiata, ma è un’esperienza che permette agli iscritti di immergersi in un percorso suggestivo che racconta la storia agricola e sociale del territorio pontino. I partecipanti avranno l’opportunità di percorrere un tracciato che passa lungo le strade e le campagne di Borgo Hermada, attraversando i caratteristici poderi della bonifica pontina e i luoghi simbolo che hanno segnato la storia dell’Agro Pontino. Come da tradizione i proprietari di numerosi poderi, fondi privati e abitazioni apriranno le proprie porte, accogliendo i partecipanti con ricchi ristori di prodotti locali e un’ospitalità autentica. Proprio per questo l’organizzazione invita tutti i partecipanti ad esibire in maniera visibile il proprio pettorale e a seguire le indicazioni che verranno fornite dalle forze dell’ordine, dalla croce rossa e dalla protezione civile, in modo da garantire l’ordine pubblico e la sicurezza per tutti quanti.

“La Pedagnalonga non è solo sport, ma identità, cultura e orgoglio, è il nostro modo per dire grazie a chi ci vive, a chi ci crede fin dagli anni Settanta, a chi ogni anno sceglie di camminare con noi – spiega Pasqualino Sicignano, presidente dell’Associazione Pedagnalonga – Un evento popolare che però ha bisogno di regole, perché attraversa territori privati, entra nelle case dei nostri amati borghigiani e coinvolge centinaia di persone nell’organizzazione. Per l’ennesimo anno la Pedagnalonga è sold-out e siamo molto contenti perché vuol dire che il nostro lavoro viene apprezzato, mi ha fatto veramente piacere vedere tantissima gente del Borgo mettersi in fila in maniera ordinata in una sorta di processione continua di appassionati, in molti si sono organizzati con il lavoro e tutti consapevoli del grande momento che stavano vivendo insieme” – conclude Sicignano.

I podisti iscritti alla mezza maratona si sfideranno su un tracciato affascinante e completamente pianeggiante, con alcuni tratti di sterrato che lo caratterizzano e che sono il cuore autentico della Pedagnalonga. Il percorso sterrato si alternerà con dei tratti in asfalto, nei quali gli atleti potranno prendere velocità, immersi nella natura che rende unico il territorio di Borgo Hermada. Le iscrizioni alla passeggiata sono ormai chiuse da molto tempo, a causa dell’esaurimento dei posti disponibili, restano aperte solo le iscrizioni per la mezza maratona agonistica di 21 km fino a martedì 22 aprile. Gli atleti possono iscriversi sul portale Endu accessibile dall’indirizzo www.endu.net

“La gara podistica di 21 km della Pedagnalonga non è solo una semplice corsa ma è un inno alla tradizione, alla bellezza del territorio e alla passione per lo sport – dichiara Albino Marostica, il direttore di gara – Il prossimo 27 aprile, mentre migliaia di persone parteciperanno alla celebre passeggiata gastronomica, i runners si lanceranno in un percorso affascinante e completamente pianeggiante, con alcuni tratti di sterrato che lo caratterizzano e che sono il cuore autentico della Pedagnalonga. Gli altri tratti di asfalto, molto veloci, e paesaggi rurali immersi nella natura rendono unica questa gara. Un altro aspetto straordinario è la partenza: gli atleti avranno lo start tra gli applausi e lo sguardo ammirato di migliaia di partecipanti alla passeggiata, che faranno il tifo per loro, regalando alla corsa un’atmosfera carica di energia, si tratta di una cosa non comune per una competizione su questa distanza. Per completare l’esperienza, all’arrivo, gli atleti troveranno un ricco pasta party: un ristoro abbondante e una medaglia finisher che celebra non solo la fatica, ma anche l’orgoglio di aver preso parte a un evento così speciale. Per il pacco gara ci siamo affidati all’eccellenza gastronomica del territorio: i partecipanti alla gara di 21 km riceveranno, in uno zaino da trekking marchiato Pedagnalonga, anche un barattolo di pomodoro Marasca, una confezione di Pasta Formia e le zucchine degli Orti del Sole”.

Le sorprese non finiscono qui: per i più piccoli sarà allestita un’area dedicata al gioco e all’animazione, pensata per intrattenere e coinvolgere le famiglie durante l’intera giornata. Sul palco centrale andrà in scena un fitto programma ricco di esibizioni musicali ed interventi che accompagneranno l’evento per tutta la giornata, creando così un’atmosfera festosa. Lungo il percorso della passeggiata i volontari dei punti ristoro offriranno ai partecipanti la possibilità di assaporare prodotti tipici e ricette della tradizione locale, il tutto accompagnato dal calore e dai sorrisi di chi vive quotidianamente la campagna.