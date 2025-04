Latina Scalo, torna il tradizionale appuntamento con la Festa Patronale

Si rinnova a Latina Scalo il tradizionale appuntamento con la “Festa Patronale di San Giuseppe Lavoratore”. Per il 30 Aprile e il 1 Maggio il comitato parrocchiale ha organizzato due giornate piene di attività e intrattenimenti sul piazzale della Chiesa. Le due serate assicureranno a tutti i presenti musica, risate e intrattenimenti di vario genere.

Si inizia mercoledì 30 alle 21 con il concerto della “Deca Band”, tribute band degli 883 e di Max Pezzali che fa rivivere i successi del mitico duo esploso negli anni ’90. Il giorno dopo, alla stessa ora, si partirà con la comicità di Simone Schettino: il cabarettista campano, noto per le sue esibizioni a “Made in Sud”, proporrà lo spettacolo “Finalmente Show!”. A seguire, la festa culminerà con i brani di Vasco Rossi magistralmente interpretati dalla tribute band “Liberi Liberi”.

Il programma prevede tante iniziative già a partire dal pomeriggio del 30 Aprile: l’apertura del “Villaggio Scout” all’interno dell’oratorio, le esposizioni degli artigiani e le esibizioni dei “Retroduo” con Matteo Scordino al violino, della scuola di danza cubana “Elaine Cantillo”, dell’Asd “Latina Scalo Volley”, delle palestre “Me Lab” e “The Champion”, di “Magia Dance” e di “Qua la Zampa” con i suoi splendidi animali.

Il Primo Maggio si terrà un’esposizione del “Gruppo Trattori d’epoca Chiesuola “ e ci sarà una dimostrazione di “Mototerapia” a cura di Mirability, impegnata anche con i suoi ragazzi speciali nelle vesti di camerieri. Per celebrare San Giuseppe Lavoratore è stato elaborato anche un ricco programma di carattere religioso che culminerà il Primo Maggio alle 18 con la Messa presieduta da Monsignor Gianni Checchinato e con la processione solenne per le vie di Latina Scalo accompagnata dalla “Banda Rossini”. Una bella novità sarà poi rappresentata da un’interessante appendice programmata per sabato 3 maggio: alle 16,30 ci sarà una biciclettata per le famiglie, alle 19 aprirà nuovamente lo stand gastronomico e alle 20.30 in oratorio si potrà ballare con “Le Stelle del Liscio”. Il ricavato della festa, e in particolare della lotteria allestita dal Comitato in collaborazione con numerosi sponsor, servirà a finanziare l’acquisto di materiale sportivo e le spese di allestimento dell’oratorio appena ristrutturato. L’estrazione dei ricchi premi avverrà giovedì 1 Maggio nella serata conclusiva della manifestazione.