Lievito Scienza a scuola con l’AI e poi libri, musica e cinema nel programma di oggi

LATINA – Lievito torna lunedì 28 aprile con un’altra giornata ricchissima che intreccia conoscenza, creatività, impegno sociale e intrattenimento. Un percorso che attraversa diversi linguaggi e si snoda tra scuole, Palazzo M, cinema Corso e spazi all’aperto coinvolgendo tutte le età.

LIEVITO SCIENZA – Si comincia alle 10.00 all’ITIS Galilei-Sani con l’incontro “La rivoluzione dell’intelligenza artificiale”, condotto dal coordinatore di Lievito Scienza Giovanni Morelli. Primo di due appuntamenti dedicati agli studenti delle scuole superiori, il seminario affronta il valore e l’impatto della nuova frontiera tecnologica nel nostro vivere quotidiano. «L’intervento proposto ai ragazzi metterà in evidenza i tratti essenziali che rendono l’AI un nuovo e rivoluzionario modo di guardare, ma soprattutto di vivere il mondo» spiega Morelli. L’incontro sarà replicato mercoledì 30 aprile al liceo Majorana.

LIEVITO KIDS – Alle 16.30 Lievito Kids si riprende la scena con “Il gioco del ritratto”, laboratorio artistico ispirato all’opera di Hervé Tullet a cura dell’associazione Waves – Pensiero in movimento. Bambini dai 5 ai 12 anni, accompagnati dai loro caregiver, saranno guidati nella realizzazione di ritratti simbolici per esplorare emozioni e relazioni attraverso segni e colori. Per i più piccoli ci sarà anche stavolta una merenda biologica offerta da NaturaSì. L’attività si terrà nella sala caminetto di Palazzo M, l’accesso è consentito a un solo genitore per motivi di sicurezza. Il laboratorio è gratuito, ma si raccomanda la prenotazione al link: https://forms.gle/oK3NPpTxst5RS1z36.

INCONTRI CON GLI AUTORI – Storie di impegno e resistenza negli incontri con gli autori che si terranno in sala grande a partire dalle 17.00. Si comincia con l’imprenditore pontino Luca Fierro, che presenta il suo libro “Da zero a eccellenza”, un racconto motivazionale che intreccia biografia e visione d’impresa. Fondatore con il fratello dell’azienda Hygenia, Fierro dialogherà con il direttore artistico Renato Chiocca in un confronto aperto sull’etica del lavoro, la determinazione e l’innovazione.

A seguire, alle 18.00, torna a Lievito Marco Omizzolo con “Il mio nome è Balbir”, libro-inchiesta appena ristampato che racconta la storia di un bracciante indiano vittima del caporalato.

Giornalista e sociologo di Latina, Omizzolo da oltre vent’anni si occupa di sfruttamento lavorativo e diritti dei migranti. L’incontro è promosso da Articolo 21 e moderato dalla giornalista Graziella Di Mambro.

MUSICA – Alle 19.00, il cortile di Palazzo M si trasformerà in una vera e propria sala da concerto grazie alla Big Band del Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, composta da ben 44 elementi tra docenti e allievi: 6 voci, 8 sax, 5 trombe, 4 tromboni, un pianoforte, 8 chitarre, 7 bassi, 5 batterie. A dirigerla il maestro Simone La Maida. Un evento che suggella la nuova collaborazione tra Lievito e una delle eccellenze culturali del territorio.

Alle 20.00, nel foyer di Palazzo M, pausa gourmet con la degustazione a cura di Strada del Vino e Bar Avenue 30, per un brindisi tra sapori locali e atmosfere conviviali.

CINEMA – Gran finale alle 21.00 al cinema Corso con la proiezione in anteprima nazionale del film “Acqua Benedetta”, diretto dal regista pontino Antonio Petrianni. Un racconto intimo e potente che intreccia tre storie segnate dalla dialisi per riflettere sul corpo, sull’acqua come elemento vitale e minaccioso e sul rapporto con l’ambiente. A fare da cornice l’agro pontino, che non è solo sfondo ma presenza viva e pulsante del racconto: tra pianure, corsi d’acqua e contraddizioni si snodano storie di fragilità e resistenza. Un paesaggio che respira con i protagonisti, diventando simbolo di memoria e identità.

Dopo la proiezione, il pubblico potrà incontrare il regista, il produttore Luca Lardieri, lo sceneggiatore Christian Mastrillo e gli attori Carlo Alberto Cecconi, Serena Scaramella e Oise

Amidei. L’evento, realizzato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, testimonia la crescente attenzione di Lievito per i temi ambientali e sociali.

L’ingresso in sala è previsto al costo del consueto biglietto cinematografico.

