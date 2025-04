Mostra agricola di Campoverde, oltre 400 espositori

APRILIA – Ultimi quattro giorni per la 38ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde, che riprende da giovedì 1° a domenica 4 maggio, con apertura al pubblico dalle 9.00 alle 20.00 presso l’Area Fiere di Aprilia (uscita Campoverde Sud – SS148).

Buono il riscontro di pubblico nelle prime giornate che si sono chiuse domenica con la visita domenica dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, del vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio Vittorio Sambucci che con Giovanni Pica e Claudio Di Giannantonio dell’ARSIAL, Massimo Morassut del CREA coordinati dalla vice presidente dell’ ARGA Lazio Tiziana Briguglio, hanno acceso i riflettori sull’evoluzione del Cacchione tra nuove prospettive e opportunità.

«Sono fiero di vedere un padiglione all’altezza della qualità dell’eccellenza dei nostri produttori. Qui è valorizzato ciò che realizzano e coltivano quotidianamente e credo che il cambio di passo sì inizi a percepire – ha affermato l’Assessore Giancarlo Righini – Stiamo lavorando molto anche con la grande distribuzione e con i grandi ristoratori per portare nella carta dei vini, le produzioni dei nostri vitigni autoctoni. È una sfida che siamo determinati a vincere, un obiettivo molto ambizioso e non facile da raggiungere ma, con il vostro aiuto, con l’aiuto del cliente e dell’avventore, lo vedo più che realizzabile e meno lontano».

Gli oltre 400 espositori in fiera presentano il meglio della produzione agricola, florovivaistica, zootecnica e agroalimentare, con un ampio spazio dedicato all’innovazione e alla sostenibilità. «Siamo qui oggi, dopo le giornate di lutto Nazionale ad inaugurare questo Padiglione Lazio per valorizzare le nostre eccellenze, ma la stessa Fiera lo è – ha proseguito il v.Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio Vittorio Sambucci – il nostro intento è far annoverare la Fiera di CampoVerde come la fiera della storia dell’agricoltura nel Lazio, qui si trova tutta la filiera dell’impresa agricola, della zootecnia e dell’innovazione a testimoniare che il Lazio non è secondo a nessuno. Il nostro compito è valorizzare le eccellenze mettendo in luce tutto quello che il territorio produce».

A partire da giovedì 1° maggio alle ore 9.00 particolare attenzione sarà rivolta alla zootecnia con la Rassegna Regionale del Bovino Charolaise, Limousine e Bufalina. Il programma procede con conferenze, degustazioni, laboratori del gusto, spettacoli, mostre, rievocazioni storiche e momenti formativi. Tra i focus tematici spiccano la valorizzazione delle risorse zootecniche (giovedì 1° maggio), i cambiamenti climatici e colture autoctone (domenica 4 maggio) e Sulla strada scegli la Vita convegno sulla Sicurezza Stradale (sabato 3 maggio). Fra i laboratori del gusto segnaliamo: L’evoluzione della cucina laziale nella storia (giovedì 1° maggio) con la presentazione del pane di Carroceto e del libro di Anna Maria Masci e Giuseppe Nocca La cucina al tempo dei Caetani. A pranzo con il gelato (venerdì 2 maggio) laboratorio sostenibile e antispreco con i gusti originali della Gelateria Tonka. Fra le competizioni singolare la semifinale nazionale di degustazioni piccanti con iscrizione gratuita a cura dell’Ass. Peperoncino che passione (sabato 3 maggio). Da non perdere (domenica 4 maggio) l’evento riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, il Concorso per aspiranti sommelier Giuliano Garofano con la presentazione della cantina Donato Giangirolami. Da non dimenticare le rievocazioni storiche dei Butteri delle Paludi Pontine, e dell’Associazione The Factory 1944. Nella zona della Fattoria didattica, oltre alle innumerevoli specie di animali rari e da cortile, si potrà assistere all’esibizioni di alcuni esemplari di uccelli rapaci a cura Alessio dei figli dell’aria. Nell’Area bimbi, il Circo Felliniano, la Ruota Panoramica, il Trenino itinerante con il quale si potrà fare il giro di tutta la fiera, e poi l’area sosta famiglie e food truck, giochi a premi, artisti di strada, sfilate di costumi d’epoca e balli country.

La Mostra Agricola Campoverde organizzata dalla Tre M srl, calendarizzata come Nazionale dalla Regione Lazio vede il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Aprilia, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, della Camera di Commercio Italo Orientale e dell’Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente Territorio Turismo rurale Foreste Pesca Energie rinnovabili del Lazio (Arga).