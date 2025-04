Note di Primavera, a Formia. Arte, musica e tradizioni della buona sorte

FORMIA – Mercoledì 30 aprile, nella suggestiva cornice della Torre di Mola, si terrà “Note di Primavera”, una serata dedicata all’arte, alla musica e alle tradizioni propiziatorie della buona sorte. Protagonista d’eccezione sarà l’installazione “Fior d’Incanto – Infuso della Buona Sorte della Janara Bianca”. Secondo l’antica leggenda, nelle notti di primavera in cui la luna bacia il mare e il vento sussurra tra le fronde, la Janara Bianca raccoglieva fiori ed erbe sacre, intrecciandoli con mani leggere e infondendo nell’acqua il respiro della terra e la benedizione degli astri. Un soffio di questo infuso magico allontanava il malocchio, nutriva l’anima di luce e riportava armonia nel corpo e nello spirito. Chi ne custodisce il segreto cammina protetto, con il cuore saldo e la sorte amica.

Il programma della serata:

Ore 18.00 – Laboratorio d’arte ispirato alla rinascita primaverile

Ore 19.30 – Mostre d’arte e installazione propiziatoria “Fior d’Incanto”

Dalle ore 19.30 – Degustazioni enogastronomiche e intrattenimento musicale con DJ set Massi e percussioni live di Vito Cardellicchio

In esposizione:

Le opere delle pittrici Victoria Bubnova e Palma Aceto, con creazioni ispirate alla vitalità e ai colori della primavera.

Speciale omaggio:

All’ingresso, degustazione gratuita di dolci tipici primaverili della tradizione formiana, offerti ai partecipanti come buon augurio.

Una serata in cui arte, musica e antiche magie si incontrano, per celebrare la stagione della rinascita in uno scenario unico e incantato.

Evento a cura di Comune di Formia – Camera di Commercio Latina Frosinone e Azienda Speciale Informare.