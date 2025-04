Sequestrato il megastore in via del Lido: lottizzazione senza autorizzazioni, coinvolte aree vincolate

Nella mattinata di oggi i Carabinieri Forestali del NIPAAF di Latina, su ordine della Procura e con decreto del GIP del Tribunale di Latina, hanno eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un centro commerciale di oltre 5.400 mq nel quartiere Q3 di Latina, tra via del Lido e via Ferrazza. Il complesso, comprendente anche un’area esterna di 17.703 mq destinata a parcheggi e viabilità, è al centro di un’indagine per lottizzazione abusiva, condotta a seguito del rilascio – da parte del Comune – di tre titoli edilizi ritenuti illegittimi. Secondo gli inquirenti, l’autorizzazione per una struttura di tali dimensioni spettava alla Regione Lazio, come previsto dalla normativa regionale sulle grandi strutture di vendita. Le irregolarità accertate includono l’utilizzo di aree classificate a verde pubblico e con vincolo assoluto di inedificabilità lungo la Strada Statale 148 “Pontina”, oltre alla distruzione di una vasta area boscata senza autorizzazione paesaggistica. Il centro commerciale era già stato oggetto di un precedente sequestro, poi annullato. Dopo il ricorso in Cassazione, la Procura ha ottenuto un nuovo provvedimento, stavolta finalizzato alla confisca.