CRONACA
Cisterna di Latina, con coltello e taglierino vicino alla stazione: denunciato 18enne
Si aggirava con un coltello e un taglierino nei pressi della stazione ferroviaria di Cisterna di Latina. Per questo un giovane di 18 anni è stato denunciato dai Carabinieri per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’intervento è scattato nella serata di ieri dopo una segnalazione al numero di emergenza 112, che indicava la presenza di due persone con atteggiamento sospetto nell’area della stazione. I militari, giunti sul posto, hanno individuato i due ragazzi e proceduto a un controllo. Durante la perquisizione personale, il 18enne è stato trovato in possesso di un coltello multiuso e di un taglierino. Gli oggetti sono stati sequestrati, mentre per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà.
CRONACA
Aprilia, controlli “alto impatto”: denunciato 21enne, aveva coltello e droga in auto
Proseguono ad Aprilia i servizi straordinari di controllo del territorio ad “alto impatto”, messi in campo dai Carabinieri per contrastare criminalità diffusa e traffico di stupefacenti. Nel corso delle attività, condotte dalla Compagnia di Latina con il supporto della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, un 21enne del posto è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato fermato durante un controllo alla guida della propria auto. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un coltello e un taglierino, oltre a una modica quantità di hashish e a un ulteriore piccolo quantitativo della stessa sostanza. Per il 21enne è scattata anche la segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, con il ritiro della patente per 30 giorni. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.
CRONACA
Una canzone per Federico, la famiglia Salvagni continua a chiedere giustizia
A Latina, la famiglia di Federico Salvagni, il sedicenne investito e ucciso lo scorso 15 agosto, ha realizzato alcune canzoni con l’intelligenza artificiale per mantenere viva l’attenzione sulla vicenda giudiziaria. I brani, ideati dal padre e dal fratello gemello del ragazzo – presente la notte della tragedia – raccontano il dolore della perdita e immaginano un dialogo tra la vittima e l’uomo accusato dell’investimento, Gioacchino Sacco, 48 anni, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. Il prossimo 9 aprile, davanti al Tribunale di Latina, è fissata la prima udienza del processo, che si svolgerà con rito ordinario. La famiglia del giovane continua a chiedere verità e giustizia per una tragedia che ha profondamente colpito la comunità.
CRONACA
Latina, nasce il Comitato “Basta Degrado Centro Storico”: 80 cittadini in assemblea
Ottanta cittadini si sono riuniti per costituire il “Comitato Basta Degrado Latina Centro Storico”, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e migliorare la vivibilità del quartiere. L’assemblea si è svolta in via Cairoli, a Latina, coinvolgendo residenti dell’area del centro che si sviluppa intorno a viale Don Morosini. Il nuovo organismo nasce come realtà libera e indipendente, con l’intento di rappresentare in modo più strutturato le istanze dei cittadini e dialogare con le istituzioni. Tra le priorità indicate, il contrasto ai fenomeni di incuria e bivacchi che negli ultimi anni hanno interessato la zona, penalizzando residenti e attività commerciali. Il comitato punta anche a proporre soluzioni per la riqualificazione del centro, con attenzione alla sicurezza, al decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici, a partire dal verde. Nel corso dell’assemblea sono stati nominati i referenti: Giancarlo Caianiello presidente, Anna Maria Pezzella vicepresidente e Mimmo Cinelli segretario, affiancati da un consiglio direttivo composto da undici membri. L’iniziativa rappresenta un primo passo verso un’azione condivisa dei cittadini per il rilancio del centro storico.
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