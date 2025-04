Terracina, 14 lavoratori stipati in auto: denunciato per caporalato cittadino del Bangladesh

Terracina – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno denunciato un uomo di 44 anni, originario del Bangladesh, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nell’ambito delle attività di contrasto al caporalato. Durante un controllo su strada, i militari hanno fermato un veicolo guidato dall’indagato con a bordo 14 connazionali, in condizioni non conformi alla normativa sul trasporto di persone. Il mezzo, infatti, non era omologato per quel numero di passeggeri e l’uomo era sprovvisto di autorizzazioni per svolgere servizio di trasporto. Dalle verifiche preliminari sono emersi gravi indizi di sfruttamento lavorativo, con irregolarità su salari e sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative e sottoposto il mezzo a sequestro.