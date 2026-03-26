Aprilia, controlli “alto impatto”: denunciato 21enne, aveva coltello e droga in auto

Ottanta cittadini si sono riuniti per costituire il “Comitato Basta Degrado Latina Centro Storico”, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e migliorare la vivibilità del quartiere. L’assemblea si è svolta in via Cairoli, a Latina, coinvolgendo residenti dell’area del centro che si sviluppa intorno a viale Don Morosini. Il nuovo organismo nasce come realtà libera e indipendente, con l’intento di rappresentare in modo più strutturato le istanze dei cittadini e dialogare con le istituzioni. Tra le priorità indicate, il contrasto ai fenomeni di incuria e bivacchi che negli ultimi anni hanno interessato la zona, penalizzando residenti e attività commerciali. Il comitato punta anche a proporre soluzioni per la riqualificazione del centro, con attenzione alla sicurezza, al decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici, a partire dal verde. Nel corso dell’assemblea sono stati nominati i referenti: Giancarlo Caianiello presidente, Anna Maria Pezzella vicepresidente e Mimmo Cinelli segretario, affiancati da un consiglio direttivo composto da undici membri. L’iniziativa rappresenta un primo passo verso un’azione condivisa dei cittadini per il rilancio del centro storico.