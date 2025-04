Visita Mattarella alla BSP, i doni di Stefanelli. Palazzo: “Grande orgoglio” . Celentano: “Una forte emozione”

LATINA – «È stato per noi un grande onore poter accogliere il Presidente della Repubblica nel nostro territorio, in un luogo simbolico come la BSP Pharmaceuticals, eccellenza dell’industria italiana e orgoglio della provincia di Latina – ha commentato il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – Abbiamo voluto omaggiarlo con alcuni doni che raccontano la nostra identità e i nostri valori: un volume prezioso, realizzato in occasione dei novant’anni della Provincia, che ripercorre il cammino della nostra comunità tra storia, istituzioni e futuro; due vini d’eccellenza, il Mater Matuta di Casale del Giglio e il Kius Extra Brut di Marco Carpineti, autentiche espressioni della nostra terra; e un giglio bianco, simbolo di purezza e speranza, che richiama la figura luminosa di Santa Maria Goretti, nostra patrona. Con questi gesti semplici ma sentiti, abbiamo voluto esprimere la stima e la gratitudine di una comunità operosa, che si riconosce nei valori della Repubblica e nella figura alta del Presidente Mattarella. In questa occasione, abbiamo anche avuto l’onore di invitarLo ufficialmente a partecipare alla Festa dell’Europa che si terrà il prossimo 9 maggio a Ventotene, luogo fondativo della visione europea, nella speranza di poter accogliere ancora una volta la Sua presenza autorevole e ispiratrice.»

“Tutto attorno a noi cambia velocemente… Ciò che non tramonta è il carattere del lavoro, come espressione della creatività e della dignità umana”. La sindaca di Latina, Matilde Celentano cita un passaggio del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un post sui social. “Ci ha onorato della sua presenza a Latina, nello stabilimento della Bsp Pharmaceuticals, esempio di eccellenza nella produzione di farmaci e biofarmaci salvavita innovativi, leader mondiale nel settore. Il presidente Mattarella ha voluto ricordare, insieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, i valori del lavoro e dell’umanizzazione del lavoro, richiamando i principi della legalità e del rispetto delle regole, in vista della Festa del Primo Maggio. Abbiamo accolto il Capo dello Stato con orgoglio: la scelta di una realtà produttiva del nostro territorio per celebrare i diritti al lavoro alla base della nostra Costituzione è un evento storico di cui andare fieri. E’ stato per me un onore conoscere di persona il Presidente Mattarella, stringergli la mano in rappresentanza dell’intera città di Latina. Ho provato una forte emozione, intrecciando un breve colloquio con la più alta carica dello Stato, che stimo profondamente. Un giorno davvero speciale”, scrive Celentano.

«La più alta carica dello Stato ha scelto proprio un’azienda del territorio laziale, l’azienda farmaceutica BSP di Latina, espressione dell’eccellenza del settore, per celebrare l’imminente Festa del Lavoro. È la dimostrazione delle enormi potenzialità di questa area industriale e di come sia possibile conciliare lo sviluppo economico con il rispetto dell’ambiente». Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Elena Palazzo che era presente alla visita. Assente invece il Presidente Francesco Rocca. «È motivo di grande orgoglio per me essere stata presente oggi in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Matterella presso la BSP – sottolinea ancora Palazzo -. Si tratta di un’azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di farmaci oncologici di nuova generazione, con una grande attenzione per la sostenibilità, un vero fiore all’occhiello per Latina. Grazie agli importanti investimenti in formazione e innovazione, la BSP ha creato in questi ultimi anni oltre mille posti di lavoro, incidendo in maniera positiva sull’economia dell’area che la ospita».

“È stato un onore accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Latina, in visita alla BSP Pharmaceuticals, un’eccellenza del nostro territorio nel settore farmaceutico. La presenza del Capo dello Stato in questa giornata così significativa, dedicata alla Festa dei Lavoratori, rappresenta un riconoscimento per un’azienda che coniuga innovazione, qualità e rispetto per i lavoratori – ha detto in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio – .​ La BSP Pharmaceuticals, fondata nel 2006 da Aldo Braca, ha trasformato un sito industriale dismesso in un centro di eccellenza mondiale nella produzione di farmaci oncologici innovativi, investendo circa 400 milioni di euro e creando oltre 1.000 posti di lavoro. Questo dimostra come, attraverso la sinergia tra pubblico e privato, sia possibile generare sviluppo e occupazione nel rispetto della dignità del lavoro.​ In questa giornata dedicata ai lavoratori, la visita del Presidente Mattarella sottolinea l’importanza di valorizzare le realtà produttive che mettono al centro le persone, la ricerca e la qualità. È un messaggio di speranza e fiducia per tutto il nostro territorio.”

“Fa molto piacere che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia scelto un’azienda rappresentativa dell’eccellenza italiana per ricordare l’importante ricorrenza del 1 maggio, in un momento che, da una parte vede un aumento delle assunzioni in tutto il Paese – dichiara in una nota il consigliere regionale Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Sanità della Regione Lazio – Siamo onorati della presenza del capo dello Stato che ha voluto sottolineare l’importanza di questa realtà sempre più in crescita sul piano nazionale. Non c’è dubbio che tra le eccellenze nostrane ci sia la Bsp Pharmaceuticals di Latina, specializzata in terapie antitumorali, che ha assunto centinaia di persone e presentato un piano di investimenti ingente e credibile. Bsp Pharmaceuticals è stata riconosciuta miglior fornitore al mondo di servizi alla comunità oncologica nel segmento della ricerca più all’avanguardia, in termini di innovazione tecnologica e sperimentazione clinica. L’azienda continua a investire e crescere in un territorio che nel settore chimico farmaceutico ha le radici del proprio sviluppo. E noi siamo orgogliosi di poter avere un’azienda di livello internazionale nel nostro territorio. Sottolineo che il settore farmaceutico rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello nella regione, con 1900 imprese, ed oltre 16.000 addetti (11% del totale nazionale). E giudico molto importanti i dati diffusi nei giorni scorsi da Osserfare sullo stato di salute del nostro tessuto imprenditoriale. il Lazio, si posiziona al secondo posto per tasso di crescita (+0,28%, a fronte del -0,05% nazionale), in miglioramento rispetto ai valori riferiti al triennio precedente. E’ confermato che stiamo andando nella direzione giusta. Latina in particolare fa registrare un saldo positivo (+94 unità, a fronte delle +44 precedenti, +0,17% la crescita). Numeri che ci incoraggiano e che dimostrano che con il centrodestra alla guida della regione anche per l’economia locale ci sono rassicuranti segnali di ripresa”.