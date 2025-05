A Fondi controllata un’azienda agricola, scattate denuncia e multa

FONDI – Contrasto al fenomeno del caporalato da parte dei Carabinieri in provincia di Latina. Mercoledì, i militari di Fondi hanno ispezionato un’azienda agricola del posto, riscontrando alcune irregolarità. Tra queste, la mancata predisposizione della segnaletica di sicurezza, così come è stata notata l’assenza di uno spogliatoio per i lavoratori. Tra le note positive il controllo di 7 lavoratori, risultati tutti in regola. I Carabinieri hanno così denunciato il presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa, al quale è stata poi comminata una multa di 1700 euro.