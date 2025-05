A Pantanello fra le lucciole: otto serate nel parco alle porte di Ninfa

CISTERNA DI LATINA – Anche quest’anno la Lipu Sezione di Latina organizza le attesissime visite serali al Parco Pantanello per ammirare lo spettacolo naturale delle lucciole, un evento che ogni primavera incanta grandi e piccoli. Ne dà notizia in una nota la Fondazione Roffredo Caetani proprietaria e custode dell’area che circonda il Giardino di Ninfa.

Appuntamenti sono previsti per il 22, 24, 25, 28, 31 maggio e per i giorni 1, 2 e 8 giugno, con inizio alle ore 20.45, all’interno dell’ area rinaturalizzata alla quale si accede da via Ninfina 66, a Cisterna di Latina. Le passeggiate serali offriranno un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera suggestiva del Parco Pantanello, esplorandone la biodiversità accompagnati dalla luce intermittente delle lucciole e dalla guida esperta dei volontari della Lipu.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione sul sito dove è disponibile il calendario completo delle visite serali: https://www.giardinodininfa.eu/collections/parco-pantanello

L’iniziativa rientra tra le attività di educazione ambientale e valorizzazione del territorio promosse dalla Fondazione Roffredo Caetani in collaborazione con la Lipu, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Eventuali informazioni alla mail: oasi-parcopantanello.frc@lipu.it .