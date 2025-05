Granchio blu, pescatori professionisti autorizzati alla pesca: a Fogliano, Monaci e Caprolace

SABAUDIA – Nei laghi costieri del Parco Nazionale del Circeo, il granchio blu si potrà pescare. E’ quanto emerge dalla riunione che si è tenuta questa mattina a Sabaudia alla presenza del direttore del Parco Stefano Donati, dei carabinieri del Reparto Biodiversità e dell’assessore alla Marina del Comune di Latina Gianluca Di Cocco e di pescatori professionisti. Proprio a quest’ultima categoria sarà rilasciata una speciale delega che ne consentirà la cattura a Fogliano – con un ampliamento presso la Foce del Duca a partire dal prossimo mese, una volta dragato il canale – e nei laghi di Monaci e Caprolace. La cattura sarà regolamentata in base a giorni, orari e modalità di pesca, con periodo autorizzato compreso tra aprile e novembre. “Questa iniziativa mira a controllare la diffusione della specie e rispondere alle difficoltà del settore della pesca, già penalizzato dalla presenza invasiva del granchio blu”, si legge in una nota diffusa al termine dell’incontro.

“I pescatori hanno espresso disponibilità a collaborare attivamente nella gestione della proliferazione del granchio blu, adottando approcci già utilizzati nel settore venatorio con l’impiego di riduttori. Tale iniziativa è fondamentale per proteggere le tradizionali attività di pesca, minacciate dall’ingresso di questa specie invasiva”. E una volta pescati? “I professionisti della pesca – si legge ancora nella nota – hanno suggerito che una parte del granchio blu possa essere destinata al commercio alimentare, mentre un’altra potrebbe essere trasferita nel nord Italia, dove il suo utilizzo si estende alla produzione di mangimi”.

L’Assessore Di Cocco ha sottolineato l’urgenza di coinvolgere le istituzioni locali e regionali nello sviluppo di strategie mirate a promuovere la creazione di impianti in loco per valorizzare il granchio blu. “Il futuro ci costringerà a convivere con il granchio blu”, ha dichiarato. “Dobbiamo intraprendere tutte le azioni necessarie per trasformare un problema in opportunità. Ho già richiesto un’audizione presso la Regione Lazio nella commissione competente per avviare discussioni costruttive su questo tema”. Di Cocco ha enfatizzato l’importanza di mantenere viva la cooperazione e il dialogo, convinto che solo unendo le forze sarà possibile affrontare efficacemente questa sfida. “Abbiamo la responsabilità di tutelare il nostro ambiente e le nostre comunità”, ha concluso, evidenziando come questo incontro rappresenti un primo passo verso una soluzione duratura.

Il Parco del Circeo si candida a diventare laboratorio: “Non solo un luogo di gestione della nuova realtà ecologica – si legge nella nota ufficiale -, ma anche un esempio di collaborazione tra istituzioni e professionisti del settore. La sinergia nelle attività di pesca, accompagnata da politiche di sostegno e sviluppo sostenibile, rappresenta una priorità per il futuro del nostro ecosistema e dell’economia locale”.