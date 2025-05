Anche Latina risponde presente: sudari per Gaza su Corso della Repubblica

LATINA – Anche Latina ha risposto sì all’appello della giornalista Paola Caridi “50mila sudari per Gaza” che ha visto sabato manifestazioni pacifiche e silenziose in tutta Italia per chiedere la pace per il popolo palestinese. Lungo Corso della Repubblica all’interno dell’isola pedonale di Latina, nonostante la pioggia, associazioni e cittadini partecipanti hanno steso lenzuoli bianchi sull’asfalto evocando i sudari che coprono i corpi dei 50mila palestinesi morti nella striscia di Gaza.

Grande commozione tra i circa 400 partecipanti: “Ripudiamo ogni forma di violenza sui popoli inermi come quello palestinese che in questo momento muore di fame e di malattie e non solo di bombe. I lenzuoli come sudari li abbiamo messi sotto la pioggia ma a molti di noi sono sembrati bagnati dalle lacrime delle mamme di Gaza”, si legge in un post firmato dalla segretaria di Lbc, Elettra Ortu La Barbera che era tra i manifestanti, prevalentemente donne. Presenti anche tanti giovani.