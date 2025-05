25 maggio 1944, la data dimenticata: quando Latina fu liberata dal Fascismo

LATINA – Oggi è una data storica per Latina, la Liberazione di Littoria. Era Il 25 maggio del 1944 undici mesi prima della Liberazione d’Italia e pochi giorni prima della Liberazione di Roma quando le truppe alleate entrarono a Littoria, dopo mesi di combattimenti. Littoria appariva bombardata, gli abitanti stremati dalle sofferenze e dalla fame.

Una data che proprio in vista del Centenario della città andrebbe ufficializzata, dice Graziano Lanzidei dell’associazione culturale Spazio 2032. In un articolo pubblicato sul Fatto, Lanzidei ricorda che “nel 1951 l’amministrazione DC guidata da Vittorio Cervone istituì il 18 dicembre come ‘Natale di Latina’, con una messa in memoria dei caduti della bonifica e che allora il Consiglio comunale approvò con un solo voto contrario nel tentativo di costruire una cittadinanza nuova a partire da una memoria condivisa”. ”Il Comune di Latina – è l’appello – riconosca ora ufficialmente anche la Giornata della Liberazione di Latina – dice Lanzidei – . Non per sostituire una festa con un’altra, ma per affiancare i due momenti fondativi. Per dire che questa città è nata due volte, prima nel fango delle paludi e la seconda quando le truppe alleate liberarono la città e i cittadini rientrarono nelle case”.

Una richiesta non nuova. Era il 2013 quando Rinascita Civile organizzò una conferenza sul tema.