Aprilia porta l’arte dell’infiorata in Italia e nel mondo

L’Associazione Infiorata Città di Aprilia continua a essere un fiore all’occhiello per la città, grazie alla passione e all’impegno con cui promuove l’antica arte dei tappeti floreali. Negli ultimi mesi, l’associazione ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Tra questi spicca il secondo posto della concittadina Valentina Falconi al concorso letterario “L’Infiorata Artistica” promosso da Infioritalia, segno della creatività e del talento che animano i membri del gruppo. Un altro traguardo è stato raggiunto da Alessandro D’Alessandro, premiato come Socio dell’anno da Infioritalia e recentemente eletto nel direttivo nazionale come secondo consigliere più votato. Un risultato che conferma la sua dedizione al mondo dell’infiorata. Ma i successi non si fermano qui. L’associazione ha rappresentato Aprilia anche all’estero, realizzando opere floreali a Santiago di Compostela e in Messico, e partecipando a numerosi eventi in Italia: da Milano, alla fiera Orticola, a Baricella (Bologna), dove ha formato gli studenti locali, fino ad Agliè, vicino Torino. Lo scorso weekend, l’associazione ha preso parte alla prestigiosa Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche di Pietra Ligure, realizzando un tappeto floreale dal forte messaggio: “Stop alla guerra”, accolto con grande apprezzamento. Ora gli infioratori apriliani si preparano per una nuova avventura: la partecipazione alla quarta edizione di “San Teodoro in Fiore”, in Sardegna, un’infiorata dedicata a Fabrizio De André, in programma questo fine settimana.