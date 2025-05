Itri, ragazzi bloccati su un sentiero di Monte Viola: recuperati dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri sul Monte Viola, nel territorio di Itri, dove una ragazza e un ragazzo si sono trovati in difficoltà lungo un sentiero di montagna. A dare l’allarme è stata una chiamata al numero unico per le emergenze 112, che ha attivato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Latina. Il recupero si è rivelato particolarmente complesso: i due giovani, infatti, non avevano con sé uno smartphone, rendendo impossibile la geolocalizzazione. Decisivo è stato il lavoro degli operatori della Sala Operativa del Comando di Latina, che – grazie a un attento lavoro di ascolto e interpretazione delle descrizioni fornite – sono riusciti a trasformare le informazioni in coordinate geografiche. A quel punto è intervenuto l’elicottero Drago VF 145 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Ciampino. L’equipaggio ha individuato i due escursionisti, che sono stati recuperati e riportati in zona sicura. Fortunatamente erano entrambi illesi, anche se visibilmente spaventati.