Atto vandalico a Latina: distrutte piastrelle espositive dello showroom di Generale Edilizia

LATINA – Brutta sorpresa questa mattina per i titolari della nota attività commerciale “Generale Edilizia S.R.L.” in Via Epitaffio, specializzata in ceramiche di lusso e arredo bagno che al loro arrivo, intorno alle 7,30, hanno trovato i pannelli espositivi posti all’esterno dell’azienda danneggiati, e diverse piastrelle rotte. Si tratta di materiale di grande valore artistico ed economico, spiegano.

La polizia, giunta sul posto, ha constatato i danni e avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. Resta da chiarire la natura di quanto accaduto: atto vandalico, bravata o altro?

“Secondo quanto appreso da alcuni testimoni si indicherebbe nella nottata precedente la presenza di quattro ragazzi, probabilmente minorenni, che dopo aver danneggiato i pannelli si sarebbero allontanati velocemente a piedi, facendo perdere le loro tracce – raccontano dall’azienda – E al danno economico si aggiunge alla preoccupazione di chi ogni giorno investe in bellezza, professionalità e accoglienza, nella speranza di operare in un contesto civile e rispettoso”.