“Narcotraffico nel Lazio minaccia più insidiosa per giovani appena maggiorenni incensurati”

LATINA – “Il panorama delinquenziale nel Lazio si conferma articolato e multiforme, segnato dalla compresenza di diverse matrici mafiose. Le tradizionali organizzazioni criminali in n’drangheta, camorra e cosa nostra proseguono nella regione i propri interessi perseguono nella regione ai propri interessi illeciti in alcuni casi anche mediante la creazione di articolazioni di proprie strutture criminali interagendo con gruppi autoctoni e formazioni straniere riconducibili alle cosiddette mafie etniche in progressiva evoluzione e adattamento”. E’ quanto si legge nella relazione della DIA, la direzione investigativa antimafia, resa al ministro dell’Interno e che riguarda la presenza della criminalità organizzata sul territorio e l’attività di contrasto svolta dell’antimafia.

“Le indagini condotte nell’ambito delle operazioni di contrasto hanno ampiamente documentato la pervasività della ‘ndrangheta, le cui ramificazioni sul territorio laziale, soprattutto nell’area metropolitana di Roma, hanno dimostrato un’elevata capacità di infiltrazione nel tessuto economico e in alcuni comparti della Pubblica Amministrazione”. Un chiaro riferimento all’operazione Assedio ad Aprilia, che più avanti viene citata, mentre nel Sud Pontino – dice la relazione – “permane il ruolo della camorra napoletana e casertana, particolarmente attiva nel narcotraffico nelle province del Sud pontino e del Frusinate, dove continua a svolgere un ruolo di prim’ordine nelle operazioni di approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacenti”. E su questo fronte “nelle fasi di distribuzione e nel controllo delle piazze di spaccio, tali organizzazioni risentono sempre più del crescente processo di autonomizzazione dei gruppi criminali autoctoni del basso Lazio”.

IL PERICOLO PER I PIU’ GIOVANI – Il narcotraffico si configura come la minaccia più insidiosa, poiché la diffusione di una subcultura fondata sull’illegalità e sull’arricchimento rapido talvolta coinvolge e avvicina anche giovani appena maggiorenni e incensurati agli ambienti della criminalità organizzata. Questi ultimi, spesso in modo inconsapevole, vengono impiegati come corrieri o custodi di rilevanti quantitativi di stupefacenti, contribuendo al rafforzamento del sistema criminale.

Da segnalare, per quanto riguarda la provincia di Latina che, se il numero complessivo di segnalazioni registrate nel Lazio risulta in lieve calo rispetto all’anno precedente, “la provincia di Latina ha evidenziato un incremento significativo”, in un panorama regionale che vede scendere le segnalazioni su Roma e rimanere stabile il numero nelle altre province.

A fronte di questo scenario di tentativi di penetrazione mafiosa nelle attività economiche lecite e per contrastare il condizionamento, il prefetto di Latina ha disposto nel 2024, 17 interdittive nei confronti di imprese attive nei settori della ristorazione, della commercializzazione di prodotti agricoli, delle costruzioni e dei trasporti pubblici.