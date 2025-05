Cisterna, un debito da 80 euro e uno schiaffo all’origine del tentato omicidio in piazza Viola

CISTERNA – Una discussione nata per un piccolo debito e sfociata nel sangue. A questo portano le indagini svolte dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale di Cisterna sui fatti avvenuti intorno alle 11 di questa mattina a Cisterna in piazza Viola dove un uomo di 53 anni è stato raggiunto da più fendenti all’addome e uno al collo, e si trova ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L’aggressore, un uomo di 81 anni è stato arrestato poco dopo. Ha colpito con violenza con un coltello a serramanico che portava appeso al mazzo delle chiavi e che è stato sequestrato. Agli agenti intervenuti ha detto di aver reagito ad un violento schiaffo ricevuto poco prima nel corso di una discussione originata da un debito che la vittima aveva nei suoi confronti, circa 80 euro.

In piazza Viola è intervenuta anche la Scientifica che ha svolto i rilievi sulla scena del tentato omicidio. Sono state anche ascoltate due donne, le testimoni più dirette di quanto accaduto. Sarebbero state proprio loro a dare l’allarme. L’anziano, che è residente a Cisterna, si trova ora nel carcere di Latina.