Latina, nuove donazioni al Goretti “In ricordo di Daniele”

LATINA – Con la consegna di un carrello per ferri chirurgici alla sala operatoria della Rianimazione e di un carrello medicale per quella di Oculistica, consegnate rispettivamente ai primari Fabio Nania e Massimiliano Sepe, Antonietta Parisi aggiunge un altro tassello al suo percorso di volontaria di professione, sempre “In ricordo di Daniele”.

“Ne erano sprovvisti e volentieri ce ne siamo fatti carico. Purtroppo devo constatare che sono tanti gli strumenti che mancano nel nostro ospedale e noi nel nostro piccolo, grazie sempre all’aiuto delle persone dal buon cuore, cerchiamo di sopperire a queste carenze”, aggiunge la mamma di Daniele, ricordando i 26 anni di volontariato “tosto” vissuti fino ad oggi.

“Abbiamo donato apparecchiature, dispositivi, attrezzature a quasi tutti i reparti, si tratta di strumenti utili a medici e infermieri per la cura delle persone. Ringrazio come sempre tutti quelli che mi aiutano con le loro donazioni, non è scontato e sono grata per la fiducia che ripongono in quello che faccio. Certo, potremmo fare ancora di più se almeno sulle donazioni fosse abolita l’Iva”, si rammarica la presidente della Odv intitolata a suo figlio.