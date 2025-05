Diocesi, premiati i vincitori del concorso “Un anno per il tuo futuro”

Questa mattina, presso la curia diocesana a Latina, il vescovo Mariano Crociata ha premiato i vincitori del concorso «Un anno per il tuo futuro», giunto alla sua sesta edizione, rivolto agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali locali. Il concorso è stato organizzato dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, e con il contributo della BCC – Roma e della Cooperativa sociale Astrolabio di Latina. L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro scegliendo liberamente la propria strada.

Più di trenta gli studenti che nei mesi scorsi hanno frequentato cinque incontri sui principi e temi della Dottrina sociale della Chiesa e di come questa si lega al mondo del lavoro. Al termine, gli studenti hanno presentato un elaborato e sostenuto un colloquio davanti a una commissione presieduta da Pina Caruso, presidente della Cooperativa sociale Astrolabio di Latina.

Di seguito l’assegnazione dei premi disposta dalla commissione esaminatrice:

Borsa di studio (valore 5000 euro): Silvia Lazzari, Istituto “Vittorio Veneto-Salvemini” (Latina); sarà utilizzata per l’iscrizione a corsi universitari a scelta della studentessa. La somma sarà erogata a seguito della successiva iscrizione al corso di studi. Ha presentato il suo lavoro su «Arte al servizio dell’uomo nell’economia civile», attraverso anche la realizzazione di un fumetto interamente disegnato a mano. Borsa di studio (valore 5000 euro): Riccardo Di Marco, Istituto di Istruzione Superiore “San Benedetto-Einaudi-Mattei” (Latina); sarà utilizzata per l’iscrizione a corsi universitari a scelta dello studente. La somma sarà erogata a seguito della successiva iscrizione al corso di studi. Ha presentato un video da lui realizzato su «La professione dell’odontotecnico ieri e oggi». Buono per corsi formativi (valore 2000 euro): Arianna Ninfa Nanioti, Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi” (Latina); lo studente potrà destinare questa somma all’acquisto di corsi, mezzi e strumenti, inerenti all’ambito lavorativo scelto. Ha presentato una sua video-animazione con disegni realizzati a mano sul tema «Cos’è il bene comune?».

Il corso è stato organizzato dalla diocesi pontina per aiutare i giovani a entrare con consapevolezza nel mondo del lavoro scegliendo liberamente la propria strada, stimolandoli ad acquisire ulteriori conoscenze e competenze. «Un’iniziativa che si conferma davvero proficua e che trova risonanza nei ragazzi e sensibilità nelle istituzioni, soprattutto nella scuola…» ha spiegato con particolare soddisfazione lo stesso vescovo Mariano Crociata nell’intervista ascoltabile di seguito:

Forte apprezzamento per l’impegno dei ragazzi e i loro risultati, in particolare per i vincitori, è stato espresso anche dai Dirigenti scolastici degli studenti vincitori: prof.ssa Alessandra Morazzano, IIS “Vittorio Veneto”; prof. Ugo Vitti, IIS “San Benedetto-Einaudi-Mattei”; prof.ssa Ester Scarabello, IIS “G. Marconi”. A loro si sono aggiunti Massimo Fontana, in rappresentanza della BCC-Roma, la presidente della Commissione esaminatrice Pina Caruso, presidente della Cooperativa sociale Astrolabio di Latina. La premiazione è stata guidata da Pietro Gava, della Caritas diocesana di Latina, coordinatore del progetto “Un anno per il tuo futuro”.