Writer in azione nella notte nel centro di Latina, vandalizzato un palazzo in Via Garibaldi

LATINA – Writer in azione nella notte nel centro di Latina, non per realizzare opere di street art, ma per vandalizzare un intero palazzo da poco ritinteggiato. La sorpresa questa mattina in Via Garibaldi (piazza del Quadrato) dove la bomboletta spray nera ha lasciato scritte e sigle apparentemente senza senso che hanno prodotto oltre al danno estetico anche un danno economico per i proprietari delle abitazioni. La sigla, già vista in altri punti della città spesso scelti non a caso dove i palazzi sono in condizioni migliori, è SKM, una sorta di firma visto che i writers, che in genere agiscono in crew (squadra), si identificano proprio attraverso gruppi di lettere.

Basta girare per il centro di Latina per trovare gli esiti di scorribande notturne, come in Piazza Dante e in Viale dello Statuto, tanto per citare. Ma se i murales, in spazi assegnati e consentiti, sono vere e proprie opere d’arte contemporanea che contengono messaggi importanti e forti, in casi come questo servono solo a degradare l’immagine della città.