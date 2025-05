Droga e armi alla periferia di Velletri: sequestrati 22 chili di cocaina e un arsenale di armi clandestine

Quasi 22 kg di cocaina e armi clandestine sono stati trovati e sequestrati in un’ abitazione alla periferia di Velletri. E’ l’esito di una perquisizione dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Napoli, che sull’autostrada del Sole hanno fermato un italiano e un colombiano che viaggiavano su due auto dotate di doppifondi. Ma è stata la successiva perquisizione domiciliare a portare al sequestro di 77 involucri di cocaina, di 3 fucili, un kalasnikov, 4 pistole, 2 silenziatori, 5 caricatori, 113 munizioni di vario calibro, 3 pugnali e 25 fuochi d’artificio. droga e armi erano nascosti in una paratia ricavata all’interno di una cella frigorifero e in alcuni contenitori d’acciaio per la conservazione del latte.

Nell’ambito della stessa indagine, i militari hanno perquisito una seconda abitazione, sorprendendo un altro italiano con 229 grammi di cocaina, 100 di hashish e bilancino di precisione. Quattro gli arresti già convalidati dal tribunale di Velletri che ha disposto per tre persone la custodia in carcere e per un quarto gli arresti domiciliari.