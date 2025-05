Latina, incidente in Via Volturno, il centauro ha perso un piede

LATINA – Sono state drammatiche per un motociclista di 65 anni di Borgo San Michele a Latina, le conseguenze dell’incidente avvenuto martedì mattina in via Volturno a Latina. L’uomo trasferito in ospedale in codice rosso per le gravi ferite riportate, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza durante il quale i medici sono stati costretti ad amputare un piede.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’impatto è avvenuto mentre la moto superava un’auto che si era fermata per lasciare immettere una Renault. In ospedale per controlli anche la conducente della vettura, una giovane donna incinta.