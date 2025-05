Estate Latina 2025, avviso pubblico per il calendario degli eventi

LATINA – “Il calendario ‘Estate Latina 2025’, oggetto di un avviso pubblico del Comune rivolto ad associazioni e organismi di promozione turistico-culturale, sarà particolarmente variegato sia da un punto di vista di contenuti che delle location delle singole iniziative”, ha spiegato l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco.

“L’avviso pubblico approvato dagli uffici – ha continuato l’assessore Di Cocco – fa seguito agli indirizzi forniti con una deliberazione di giunta di dicembre 2024. Su mio indirizzo, fortemente condiviso dal sindaco Matilde Celentano, che ringrazio, l’amministrazione comunale si è trovata d’accordo nel programmare eventi estivi di natura culturale, di musica, di danza, di esposizioni artistiche, di presentazione di libri, di natura enogastronomica, solo per citare alcuni esempi, da svolgersi sia in centro, sia sul litorale che nei borghi”.

“Tra le indicazioni recepite dagli uffici, al fine di acquisire specifiche manifestazioni di interesse, c’è quella dell’inserimento dell’opzione per la realizzazione della terza edizione del Carnevale estivo”, ha precisato l’assessore Di Cocco

“Si tratta di un’iniziativa a cui tengo particolarmente – ha proseguito Di Cocco – Sarà un evento interamente dedicato ai bambini, attraverso il quale implementare la loro presenza e quella dei turisti ti tutte le età, con stimolo per l’economia locale. Il Carnevale estivo nella zona della Marina in passato ha avuto una grande eco mediatica e, per questa ragione, ho voluto riproporlo, sia pure ricercando elementi innovativi, per l’imminente stagione estiva”.

Gli indirizzi forniti per “Estate Latina 2025” soddisfano anche l’esigenza di una programmazione di eventi da svolgersi in più parti della città, evitando così concentrazioni e sovraffollamenti in una sola area o in una determinata fascia oraria. A sottolineare questo aspetto è stato l’assessore ai Borghi Annalisa Muzio: “Come amministrazione comunale – ha affermato – stiamo restituendo centralità ai nostri Borghi, come è giusto che sia essendo nuclei fondanti della nostra città e della nostra comunità. L’avviso pubblico per gli eventi estivi 2025 punta, infatti, a trovare operatori interessati per la realizzazione di iniziative da svolgersi nel centro storico, nella zona del litorale e nei nostri spenditi Borghi, culla della nostra storia e anche culla di nuovi insediamenti che crescono di pari passo con l’incremento della popolazione residente e che offrono, nel periodo estivo, anche soluzioni alloggiative per turisti. Aver specificato l’opzione Borghi nell’avviso pubblico degli eventi estivi è un ulteriore segnale di grande attenzione da parte dell’amministrazione comunale, dopo la recente istituzione, per la prima volta, di un capitolo di entrata e di spesa dedicato esclusivamente ai borghi. Ringrazio l’assessore Di Cocco e soprattutto il sindaco Celentano che anche in questa occasione ha mantenuto fede alle linee programmatiche”.

Le aree di attività dell’avviso pubblico per il calendario estivo sono le seguenti: cultura, arte e contaminazioni culturali; musica (classica, jazz, pop, bandistica, corali, indie, folk etc.); danza (classica, contemporanea, intrattenimenti e allestimenti per la pratica della danza, balli di gruppo etc.); audiovisivi (rassegne cinematografiche, festival, laboratori); esposizioni (mostre fotografiche, istallazioni, arte digitale); letteratura e convegni (rassegne di poesia, reading e presentazione di libri, festival, incontri, intercultura, storia e memoria, approfondimenti culturali); turismo (eventi enogastronomici); Carnevale estivo.

Le proposte dovranno pervenire entro la mezzanotte del 30 maggio 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso.

“Le iniziative selezionate – ha evidenziato l’assessore Di Cocco – saranno inserite nel calendario ufficiale ‘Estate Latina 2025’, e potranno beneficiare, ove richiesto e nei limiti delle risorse disponibili, del patrocinio e/o dell’utilizzo gratuito di spazi e servizi comunali, previa apposita istruttoria. Anche se le candidature non avranno valore impegnativo o vincolante né per il Comune né per i soggetti proponenti, in quanto non determinano da sole l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi giuridici reciproci, sono certo che potranno contribuire ad un percorso di partecipazione, condivisione e confronto tra amministrazione e operatori interessati alla realizzazione di manifestazioni pubbliche”.